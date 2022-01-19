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Бельгийская фигуристка попросила денег на Олимпиаду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/loenahendrickx

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс объявила о сборе средств для поездки на Олимпиаду-2022 в Пекине.

«В скором времени я надеюсь быть в Пекине, чтобы во второй раз представлять Бельгию на зимних Олимпийских играх. Однако, чтобы это произошло, мне нужна любая финансовая поддержка», — написала Хендрикс на сайте.

22-летняя Хендрикс — четырехкратная чемпионка страны, бронзовый призер этапа Гран-при в Италии в 2021 году. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане заняла 16 место.

Хендрикс на чемпионате Европы — 2022 стала второй в короткой программе, опередив российских фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову, и имела шанс на медаль. В произвольной программе спортсменка дважды упала, что не позволило ей удержать место на подиуме, и завершила соревнования на четвертом месте.

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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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west_nik

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