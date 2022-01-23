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Новые российские истребители и ЗРК изменят правила войны

Источник:
Rai Al Youm
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Фото: © Минобороны России

Новое поколение российских истребителей и зенитно-ракетных комплексов изменят правила ведения боевых действий, пишет британское издание Rai Al Youm со ссылкой на военных экспертов.

Время, когда Соединенные Штаты контролировали воздушное пространство во время боевых действий, навсегда ушло, полагают эксперты. Россия здесь сумела добиться значительных успехов, особенно в двух направлениях.

Первое — истребительная авиация. Очевидно, что американский истребитель-«невидимка» F-35 выдающимися характеристикам не отличается и сохранить лидирующие позиции ВВС США в столкновении с российскими Су-35 и Су-57 не сможет.

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Второе — системы противовоздушной обороны. Новейшие российские зенитно-ракетные системы С-400 и С-500 способных обнаруживать и уничтожать большинство, если не все, типы американских боевых самолетов.

Военные исследования говорят о том, что США потребуется как минимум 20 лет, чтобы разработать новое поколение истребителей, не говоря уже о сотнях миллиардах долларов, в то время как России нужно всего лишь несколько лет на модернизацию своего ракетного арсенала и десятки миллиардов долларов, отмечает издание.

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