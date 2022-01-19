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Эрдоган предложил Путину и Зеленскому переговоры

Источник:
ТАСС
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Фото: © официальный сайт президента Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами, заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

«Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между Россией и Украиной. Эрдоган проводит переговоры как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях», — приводит его слова газета Sabah.

По его словам, Калын сообщил, что Эрдоган «в ближайшие несколько недель отправится на Украину для переговоров с Зеленским».

Президент Турции в прошлом году неоднократно заявлял о желании участвовать в урегулировании кризиса между Россией и Украиной. В ходе телефонных переговоров в декабре 2021 года Путин указал Эрдогану на то, что Украина продолжает деструктивную линию, цель которой — срыв минских соглашений.

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Политика #Мир
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