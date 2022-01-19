Новосибирские химики назвали крещенскую воду обычной

Химики НГТУ проверили святую воду в Крещение и не нашли никаких отличий от обычной, сообщает пресс-служба вуза.

«Если человек верит, что такая вода особенная, то она может ему и помочь справиться с недугами или просто улучшить состояние. Но это не имеет никакого отношения к науке. Наука и духовное состояние человека — это разные аспекты, их невозможно сопоставлять», — сказал профессор кафедры химии и химической технологии НГТУ Николай Уваров.



По его словам, никаких реальных исследований свойств святой воды не проводилось. Он подчеркивает, что для этого пришлось бы найти «модельную» воду и «модельного» батюшку.

В чем сила крещенской воды?

С учетом того, что освященная вода зависит от сверхъестественного влияния конкретного священнослужителя, то его нужно каждый раз заставлять находиться в одинаковом настроении при проведении обряда.



Кроме того, Уваров уверен, что освященная вода действительно имеет бактерицидные свойства, но это никак не связано с обрядами. Это свойство приобретается водой благодаря ионам серебра, если хранить ее в сосудах из этого металла.