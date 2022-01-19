Мэр Красноярска повторно заболел коронавирусом

Мэр Красноярска Сергей Еремин повторно заразился коронавирусом через пять дней после ревакцинации первым компонентом «Спутник V».

«Мое знакомство с вирусом состоялось в октябре 2020 года. Потом прошел вакцинацию и больше года держался, несмотря на огромный круг общения. Так что прививка имеет силу», — написал в соцсетях Еремин.

Еремин ревакцинировался пять дней назад первым компонентом «Спутник V». Он отметил, что уходит на самоизоляцию и будет управлять городом в режиме онлайн, такой опыт у него есть.

В России стали выявлять «омикрон». Этот штамм отличается особой заразностью и высокой степенью распространения.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев также на днях во второй раз заболел коронавирусной инфекцией. После первого заражения глава Кузбасса вакцинировался.