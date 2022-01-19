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Волна «минирований» дошла до новосибирских вузов

Источник:
Sibnet.ru
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Сообщения о минировании поступили в школы Новосибирска утром в среду, после этого эвакуации начались и в вузах.

Утром в среду учеников эвакуировали из школ в разных районах Новосибирска из-за сообщений о минировании, информацию подтвердила антитеррористическая комиссия Новосибирской области.

Через несколько часов об эвакуации сотрудников и учеников вуза Sibnet.ru сообщил студент НГАУ. По словам собеседника, всех отпустили с занятий. Сообщение о минировании поступило и в СибГУТИ, сообщил очевидец.

Анонимное сообщение о минировании пришло также на электронную почту НГУ, сообщила пресс-служба вуза. Сотрудников и студентов эвакуировали не только из учебных корпусов, но и из общежитий.

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