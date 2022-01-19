Футбольный клуб Басты оштрафовали за долги по зарплате

Ростовский футбольный клуб «СКА», которым владеет рэпер Баста, задолжал сотрудникам более 3,6 миллиона рублей, сообщила прокуратура региона.

Зарплату не получили 35 работников. Задолженность была полностью погашена, после того как прокуратура вынесла руководителю предписание. Но клуб все равно получил штраф в 40 тысяч рублей.

После 18 матчей первенства СКА лидирует в своей группе, имея в активе 44 очка. Команда одержала 14 побед, потерпела два поражения и дважды сыграла вничью.

Баста стал владельцем СКА в октябре 2019 года. Рэпер закрыл долги клуба и вложил в него 10 миллионов рублей.