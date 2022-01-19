Волочкова устроила скандал на борту «Аэрофлота» из‑за маски

Стюард на рейсе «Аэрофлота» с Мальдивских островов сделал замечание балерине Анастасии Волочковой из-за отсутствия маски, в итоге балерина оказалась отделе полиции.

Стюард подошел к Анастасии Волочковой, когда она спустила маску, чтобы выпить кофе. Бортпроводник начал высказывать претензии, что на Волочковой нет маски, сказал спутник балерины.

«Я Волочкова просто. Полсамолета сидели без масок, докопались до Волочковой», — сказала балерина газете «Известия».

Волочкова отказалась надевать маску и выполнять требования представителей авиакомпании, для урегулирования конфликта пришлось вызвать полицейских, сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Балерина и ее спутник пробыли в полиции пять часов после посадки самолета, затем их отпустили.

«Я ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого Ивана, это провокация, ущерб моей деловой репутации, мое время, клевета», — сказала Волочкова.