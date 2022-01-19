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Составлен топ самых ожидаемых автомобилей в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Kia

Самые ожидаемые премьеры автомобилей в России — модели от корейской Kia, российской Lada и китайской Geely, выяснила компания «СберАвто».

Самой ожидаемой премьерой года стала модель Kia Sportage пятого поколения — старта продаж, запланированного на первую половину года, ожидают 15% опрошенных, приводит РИА Новости данные опроса «СберАвто».

Около 13% респондентов сообщили, что ожидают появления на рынке «фейслифтинговой» Lada Vesta, ее тизер АвтоВАЗ представил на видео в начале года.

Также в топе ожидаемых автомобилей расположились китайский Geely КХ11 (в модели заинтересованы 11% опрошенных) и электрокроссовер Kia EV6 (9%). Замыкает пятерку самых ожидаемых премьер Skoda Karoq (9%).

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