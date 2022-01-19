Массовое минирование дошло до детсадов Красноярского края

Спецслужбы эвакуировали детей и персонал из детсадов Красноярска
и Норильска из-за сообщений о минировании, до этого неизвестные четыре дня
терроризировали школы.
Детские сады Красноярска, а затем и Норильска, стали эвакуировать после сообщений о минировании. До этого четыре дня неизвестные писали электронные письма о минировании школ, детей эвакуировали, но никаких взрывных устройств не находили. Отследить авторов писем полиции не удается.
В среду после поступления новых сообщений о минировании эвакуацию в школах Красноярска власти отменили, потому что школы взяли под круглосуточную охрану полицейские.
Также не будет проводиться эвакуация из религиозных
учреждений, так как на всех объектах в связи с Крещением проели проверку безопасности, в том числе с привлечением кинологов и
служебных собак, а также были выставлены на охрану общественного порядка
сотрудники полиции, сообщает правительство края.
«Мы как угодно можем сейчас называть это "явление" – психологическим терроризмом, кибер-атакой... Не суть. Пока не будет выявлен источник угроз – вариантов у нас нет. Безопасность детей – наше всё. Поэтому совместно с МВД приняли решение усилить круглосуточную охрану школ. По каждому факту лжеминирования ГУВД возбуждены уголовные дела», — написал мэр Красноярска Сергей Еремин в соцсетях.
west_nikМаксимыч, по ходу ты на полставки в НАТО прислуживаешь. Сколько платят, если ты уже секреты выдаёшь?
лачиновТо есть базы нужны не для защиты от "возможной агрессии", а для того чтобы ловчее землицу отжимать. Чтой...
antibacilaПредставляю как максимка стоит возле окна, смотрит на хрущевки разбросанные вокруг его дома, одну руку...
UynachalnicaНу а чо удивляться, импортные составляющие, передовые зарубежные технологии, и фас тоже ведь не на Родине...