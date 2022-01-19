Массовое минирование дошло до детсадов Красноярского края

Спецслужбы эвакуировали детей и персонал из детсадов Красноярска и Норильска из-за сообщений о минировании, до этого неизвестные четыре дня терроризировали школы.

Детские сады Красноярска, а затем и Норильска, стали эвакуировать после сообщений о минировании. До этого четыре дня неизвестные писали электронные письма о минировании школ, детей эвакуировали, но никаких взрывных устройств не находили. Отследить авторов писем полиции не удается.

В среду после поступления новых сообщений о минировании эвакуацию в школах Красноярска власти отменили, потому что школы взяли под круглосуточную охрану полицейские.

Также не будет проводиться эвакуация из религиозных учреждений, так как на всех объектах в связи с Крещением проели проверку безопасности, в том числе с привлечением кинологов и служебных собак, а также были выставлены на охрану общественного порядка сотрудники полиции, сообщает правительство края.

«Мы как угодно можем сейчас называть это "явление" – психологическим терроризмом, кибер-атакой... Не суть. Пока не будет выявлен источник угроз – вариантов у нас нет. Безопасность детей – наше всё. Поэтому совместно с МВД приняли решение усилить круглосуточную охрану школ. По каждому факту лжеминирования ГУВД возбуждены уголовные дела», — написал мэр Красноярска Сергей Еремин в соцсетях.