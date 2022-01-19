Заразившийся «омикроном» врач описал симптомы

Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» сильно отличаются от других вариантов, например, уже нет потери обоняния, сообщил врач-реаниматолог Михаил Чуйко.

«Новый ковид — он вообще другой. Симптомы другие, течение другое, вообще, не глядя на результаты теста, сложно даже о ковиде подумать, настолько он отличается от предыдущих вариантов. Скорее, как о ядреном риновирусе или средней руки гриппе», — написал Чуйко в Facebook.

По его данным, инкубационный период сократился до одного-двух дней. Все начинается с насморка, кашель стал проявляться реже, также может поменяться голос. При этом температурный период не слишком длинный, иногда она приходит в нормальное состояние в течение суток.

«Насколько часто дает пневмонию — еще тоже не очень ясно. Пока, по ощущениям, гораздо реже чем дельта, но здесь остерегусь делать далеко идущие выводы», — отметил врач.

По наблюдениям Чуйко, тесты часто «косячат», и это проблема тест-систем во всех странах. Врач посоветовал при минимальных проявлений ОРВИ брать больничный, чтобы не распространять вирус среди коллег, и не поддаваться панике.