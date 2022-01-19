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Российская нефть Urals обогнала в цене эталонный Brent

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Российская экспортная нефть Urals в Европе обогнала по росту стоимости эталонный сорт Brent и впервые с октября 2014 года превысила 88 долларов за баррель, такие данные приводит международное агентство Argus

Urals впервые преодолела семилетние максимумы 14 января, когда ее стоимость поднялась выше 86 долларов за баррель. Но уже 18 января цена на закрытии торгов составила 88,92 доллара за баррель, приводит ТАСС данные Argus.

В последний раз Urals преодолевала отметку 88 долларов за баррель в Европе в октябре 2014 года.

При этом Urals уже второй день подряд торгуется с премией к эталону Brent, 18 января она составила 0,65 доллара за баррель, тогда как традиционно российская нефть имеет дисконт к Brent.

В федеральном бюджете России базовая цена Urals на 2022 год установлена на уровне 44,2 доллара за баррель.

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