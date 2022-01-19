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Глава МИД Германии испытала стыд у могилы Неизвестного солдата

Источник:
«Газета.ру»
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Фото: © abaerbock; instagram.com/abaerbock

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявила, что испытывает стыд за тех немцев, которые причинили боль советскому народу в годы Второй Мировой войны.

«Стоя в роли немецкого дипломата у могилы Неизвестного солдата, я наполнялась «стыдом и трепетом». Ничто не может компенсировать страдания, которые немцы принесли народу Советского Союза», — цитирует «Газета.ру» Бербок.

По ее словам, она решила возложить цветы к памятнику в знак уважения к историческим связям между Россией и Германией. «Россия играет важную роль в нашем совместном Европейском доме. Больше 75 лет мы живем в мире друг с другом», — сказала Бербок.

Глава МИД Германии заявила, что альтернативы стабильным связям Москвы и Берлина нет.

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Политика #Мир #История
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