Мишустин призвал отправить на удаленку как можно больше людей

Работодателям на фоне распространения «омикрона»следует как можно больше людей отправить на дистанционный режим работы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Обращаюсь к работодателям. Чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу», — цитирует премьера РБК.

По его словам, это прежде всего это касается пожилых сотрудников и людей с хроническими заболеваниями. Тех сотрудников, которых невозможно перевести на удаленный режим, необходимо регулярно тестировать на COVID.

Премьер также сообщил, что правительство разработало программу действий в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон». В первую очередь речь идет о готовности инфраструктуры здравоохранения по всей России.

«Самое важное — подготовить первичное звено», — отметил Мишустин, поскольку из-за особенностей нового штамма «именно на амбулаторную сеть придется самая серьезная нагрузка».