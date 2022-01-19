Глава МИД России и госсекретарь США встретятся в Женеве

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону договорились встретится 21 января в Женеве, сообщает пресс-служба Госдепа.
В ходе разговора Блинкен заявил, что в обсуждении вопросов европейской безопасности должны участвовать НАТО и Украина. Также госсекретарь подтвердил «незыблемую поддержку» США суверенитета Украины и ее территориальной целостности, приводит «Коммерсантъ» сообщение Госдепа.
В то же время он, как уточнили в Госдепе, заверил своего российского коллегу в готовности продолжить дипломатическое взаимодействие ради деэскалации.
МИД России уточнил, что переговоры прошли по инициативе американской стороны. Лавров подтвердил «императивность скорейшего предоставления Вашингтоном на бумаге конкретных постатейных комментариев упомянутых документов».
Говоря о ситуации в Донбассе, Лавров призвал господина Блинкена «не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся "российской агрессии", а заставить власти в Киеве выполнить в полном объеме Минские соглашения».
лачиновТо есть базы нужны не для защиты от "возможной агрессии", а для того чтобы ловчее землицу отжимать. Чтой...
west_nikМаксимыч, по ходу ты на полставки в НАТО прислуживаешь. Сколько платят, если ты уже секреты выдаёшь?
antibacilaПредставляю как максимка стоит возле окна, смотрит на хрущевки разбросанные вокруг его дома, одну руку...
UynachalnicaНу а чо удивляться, импортные составляющие, передовые зарубежные технологии, и фас тоже ведь не на Родине...