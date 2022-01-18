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Игрок прошел Sekiro: Shadows Die Twice вслепую

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: instacodez / Public Domain Mark

Известный спидраннер Mitchriz вслепую прошел игру Sekiro: Shadows Die Twice за 2 часа и 35 секунд в рамках марафона Awesome Games Done Quick 2022.

Игрок проходил экшен с повязкой на глазах. Он ориентировался на звуки окружения, а также собственную память. Чтобы точнее понимать свое местоположение, спидраннер также использовал катану.

Примечательно, что во время битвы с финальным боссом игрок не получил урона. Результат не стал рекордным — в декабре 2021 года этот же спидраннер прошел Sekiro: Shadow’s Die Twice с завязанными глазами за 1 час и 52 минуты.

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Игры #Экшены
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west_nik

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