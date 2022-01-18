Игрок прошел Sekiro: Shadows Die Twice вслепую

Известный спидраннер Mitchriz вслепую прошел игру Sekiro: Shadows Die Twice за 2 часа и 35 секунд в рамках марафона Awesome Games Done Quick 2022.
Игрок проходил экшен с повязкой на глазах. Он ориентировался на звуки окружения, а также собственную память. Чтобы точнее понимать свое местоположение, спидраннер также использовал катану.
Примечательно, что во время битвы с финальным боссом игрок не получил урона. Результат не стал рекордным — в декабре 2021 года этот же спидраннер прошел Sekiro: Shadow’s Die Twice с завязанными глазами за 1 час и 52 минуты.
west_nikМаксимыч, по ходу ты на полставки в НАТО прислуживаешь. Сколько платят, если ты уже секреты выдаёшь?
antibacilaПредставляю как максимка стоит возле окна, смотрит на хрущевки разбросанные вокруг его дома, одну руку...
лачиновТо есть базы нужны не для защиты от "возможной агрессии", а для того чтобы ловчее землицу отжимать. Чтой...
D762Ключевое слово - работать! А это не для тебя.