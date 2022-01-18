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Российский рынок акций рекордно обвалился

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Индекс Мосбиржи во вторник обвалился на 5,82% до 3398,21 пункта. В последний раз индекс Мосбиржи падал более чем на 5% по ходу торгового дня в начале пандемии, 15 апреля 2020 года.

Индекс РТС упал на 5,1%, до 1399,89 пункта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. В предыдущий раз значение индекса РТС опускалось ниже 1400 пунктов 4 февраля 2021 года.

Российские акции дешевеют из-за роста геополитической напряженности на фоне сообщений западных СМИ о том, что Россия начала вывозить из Украины семьи своих дипломатов. В результате участники рынка поспешили сократить риски и выйти из ценных бумаг.

Падение усилилось после окончания переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и главы МИД ФРГ Анналены Бербок. Эксперты отметили, что трейдеры не получили обнадеживающих геополитических новостей, после чего продолжили распродавать бумаги.

В лидерах снижения на Московской бирже по состоянию на 15:39 мск оказались акции VK, потерявшие почти 10% стоимости. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 9,4%, а привилегированные — на 8,8%.

В целом падение индекса Мосбиржи с уровня исторических максимумов во вторник уже превысило 20%, подсчитали аналитики. Это психологический рубеж для многих трейдеров, которые могут покинуть российский рынок ценных бумаг.

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