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Цены на кирпичи взлетели в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Цены на кирпич в России на фоне общего удорожания стройматериалов выросли почти на 38% по итогам 2021 года, следует из данных Национального объединения строителей.

Согласно мониторингу цен строительных ресурсов, за 2021 год средний рост цен на кирпич составил 37,68%. Кроме этого, битумный кровельный материал за год подорожал на 30%, раствор — на 17%, бетон — на 16%.

По данным Росстата, в целом стоимость строительных материалов в России за 2021 год выросла на 24%. Резкий рост цен на стройматериалы начался в конце 2020 года с удорожания металла.

В августе 2021 года российское правительство разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт в пределах 30% для компенсации удорожания стройматериалов.

С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России были введены заградительные пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза.

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west_nik

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antibacila

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лачинов

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