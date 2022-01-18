Цены на кирпичи взлетели в России

Цены на кирпич в России на фоне общего удорожания стройматериалов выросли почти на 38% по итогам 2021 года, следует из данных Национального объединения строителей.
Согласно мониторингу цен строительных ресурсов, за 2021 год средний рост цен на кирпич составил 37,68%. Кроме этого, битумный кровельный материал за год подорожал на 30%, раствор — на 17%, бетон — на 16%.
По данным Росстата, в целом стоимость строительных материалов в России за 2021 год выросла на 24%. Резкий рост цен на стройматериалы начался в конце 2020 года с удорожания металла.
В августе 2021 года российское правительство разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт в пределах 30% для компенсации удорожания стройматериалов.
С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России были введены заградительные пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза.
west_nikМаксимыч, по ходу ты на полставки в НАТО прислуживаешь. Сколько платят, если ты уже секреты выдаёшь?
antibacilaПредставляю как максимка стоит возле окна, смотрит на хрущевки разбросанные вокруг его дома, одну руку...
лачиновТо есть базы нужны не для защиты от "возможной агрессии", а для того чтобы ловчее землицу отжимать. Чтой...
D762Ключевое слово - работать! А это не для тебя.