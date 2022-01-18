Педагоги издевались над детьми в частном детсаду Барнаула

Бывшая заведующая и воспитатели частного детского сада «Хеппи беби» в Барнауле получили условные сроки за истязание детей, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

По данным ведомства, с июня 2017 по апрель 2018 года педагоги частного детского учреждения, неоднократно причиняли им физические и нравственные страдания «путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий». Также детей в целях воспитания по одному оставляли в темном помещении детского сада.

Все это было известно заведующей, но никаких мер по устранению нарушений она не предпринимала. В результате пострадали 14 воспитанников от двух до шести лет. Всего следствие выявило более 170 эпизодов.

Как уточняет «Алтайская правда», то, что дети систематически страдают в «центре развития» от побоев и психологического прессинга, родители узнали не сразу. Взрослые видели: с детьми что-то происходит после посещения центра, но малыши не рассказывали, кто и как их там обижает.

Позже родители решили посмотреть запись с видеорегистраторов, но часть записей оказалась стертой, пришлось восстанавливать их в Москве. По данным «АП», в 2018 году, когда выяснились подробности происходящего в детском центре, месячное пребывание ребенка в этом учреждении стоило 17–19,5 тысячи рублей в месяц.

Вину во время следствия педагоги не признали. Они жаловались на чрезмерную загрузку, недоплаты и неправильную, с их точки зрения, организацию работы учреждения. Они также твердили, что следствие квалифицировало их действия неправильно.

Суд признал их виновными. Бывшую заведующую осудили на четыре года условно с испытательным сроком в четыре года. Также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в образовательных учреждениях и педагогической деятельностью срок на три года.

Воспитатели получили условные сроки от трех до пяти лет каждая с испытательным сроком в три года. Суд также лишил их права заниматься педагогической деятельностью на три года. Кроме того, удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении вреда.