НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МИД заявил об угрозах в адрес российских дипломатов в Киеве

Источник:
Sibnet.ru
404 1
Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Российские дипломаты на Украине и члены их семей получают персональные угрозы, сообщила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Угрозы нашим сотрудникам на Украине также поступают и персональные: в отношении дипломатов, административно-технического персонала, членов семей. Обо всем этом регулярно сообщается украинской стороне в виде нот протеста», — написала она.

Захарова добавила, что посольство и генконсульства России на Украине работают штатно вопреки нападениям на них со стороны украинских радикалов и провокациям украинских силовиков. Она напомнила о нападении на российское Генеральное консульство во Львове с применением зажигательной смеси.

«Посольство и генконсульства России на Украине работают в штатном режиме. Делают они это вопреки нападениям на российские загранучреждения со стороны украинских радикалов и провокациям местных силовиков», — отметила представитель МИД России.

Еще по теме
Токио назвал Южные Курилы частью Японии
Белый дом допустил отключение России от SWIFT
Лаврова насмешили новые угрозы США
Путин разоблачил украинский блеф США
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Педагоги издевались над детьми в частном детсаду Барнаула
Финн Сятери остался в «Сибири»
Сеть 5G заработала в новосибирском вузе
МВД проверит данные о конфликте томского полицейского с таксистом
Самое популярное
Жириновский рассказал про смерть Назарбаева
Актер Петр Красилов перестал сниматься из-за набранного веса
Белый дом оценил вероятность вторжения России на Украину
Ночной и дневной «Дозоры» с Хабенским покажут на Первом
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

west_nik

Максимыч, по ходу ты на полставки в НАТО прислуживаешь. Сколько платят, если ты уже секреты выдаёшь?

antibacila

Представляю как максимка стоит возле окна, смотрит на хрущевки разбросанные вокруг его дома, одну руку...

D762

Ключевое слово - работать! А это не для тебя.

Muzykant

Грета,ты всё о своей несбыточной мечте грезишь.
Sibnet.Ru