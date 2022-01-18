МИД заявил об угрозах в адрес российских дипломатов в Киеве

Российские дипломаты на Украине и члены их семей получают персональные угрозы, сообщила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Угрозы нашим сотрудникам на Украине также поступают и персональные: в отношении дипломатов, административно-технического персонала, членов семей. Обо всем этом регулярно сообщается украинской стороне в виде нот протеста», — написала она.

Захарова добавила, что посольство и генконсульства России на Украине работают штатно вопреки нападениям на них со стороны украинских радикалов и провокациям украинских силовиков. Она напомнила о нападении на российское Генеральное консульство во Львове с применением зажигательной смеси.

«Посольство и генконсульства России на Украине работают в штатном режиме. Делают они это вопреки нападениям на российские загранучреждения со стороны украинских радикалов и провокациям местных силовиков», — отметила представитель МИД России.