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Педофилов-рецидивистов отправят в тюрьму пожизненно

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия над детьми, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних.

Законопроектом предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет.

Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании педофилов за аналогичные преступления «в отношении двух и более несовершеннолетних», а также в случае, если «указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления».

Поправками ко второму чтению уточняется, что пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности всех несовершеннолетних, а не только не достигших 14 лет, как установлено сейчас.

Председатель ГД Вячеслав Володин в Telegram-канале подчеркивал, что пожизненный срок — справедливая мера, «позволяющая изолировать выродков». «Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье. Надеемся, что это решение защитит детей, семьи, общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред», — писал Володин.

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