Врач рассказала о полезной привычке по утрам

Когда человек перед завтраком выпивает воду натощак, его организм пробуждается. «Запускаются все процессы, желудок будет работать четко по часам, у человека будет хорошее настроение, чистая кожа, хорошая микрофлора», — сказала Дианова в интервью радио Sputnik.

По ее словам, после стакана воды «с точки зрения гастроэнтерологии происходит срабатывание одного из базовых рефлексов – желудочно-кишечного, то есть поступление воды натощак стимулирует перистальтику кишечника».

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Но подобным эффектом обладает не всякая вода, обратила внимание врач. Чтобы привычка стала действительно полезной, необходимо соблюдать одно важное условие. «Вода должна быть комнатной температуры, не холодной, особенно если есть склонность к запорам», – сказала она.

Некоторые люди любят добавлять в стакан воды, выпиваемый натощак, апельсиновый или лимонный сок. Но это можно делать лишь тем, у кого нет заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), предупредила диетолог.