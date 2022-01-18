Финн Сятери остался в «Сибири»

Хоккейный клуб «Сибирь» продлил контракт с финским вратарем Харри Сятери еще на сезон, сообщила пресс-служба команды.

«У меня были варианты продолжения карьеры в других клубах, но мне хорошо в "Сибири"», — прокомментировал решение Сятери. Он добавил, что Новосибирск — одно из лучших мест в КХЛ в плане поддержки болельщиков.

Голкипер играет за «Сибирь» с 2019 года. К этому моменту он провел 132 матча, из них — пять в плей-офф. Всего у Харри 13 матчей, сыгранных на ноль (шесть из них в текущем сезоне). В этом розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ вратарь принял участие в 38 матчах, отражая в среднем за игру 92,6% бросков.

32-летний Сятери — серебряный призер чемпионата мира-2021 в составе сборной Финляндии. До перехода в «Сибирь» голкипер выступал за подольский «Витязь».