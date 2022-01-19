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Лещенко назвал пользователей Instagram оторванными от жизни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alexey Yushenkov / CC BY-SA 3.0

Народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко назвал пользователей Instagram оторванными от жизни, которые выкладывают позорные фото в купальниках на страницах.

«Это скука и позор — выставлять свои колготки и купальники и сниматься у самолетов и роллс-ройсов, которых у тебя нет. На самом деле, это не стиль нашей жизни. Жизнь — она другая. Люди, которые сидят в Instagram, не были же в Калуге, в Рязани, они не знают настоящей жизни, простых людей, которые живут и трудятся. У нас пропало уважение к обычному труду», — сказал Лещенко в интервью ТАСС.

Он отметил, что сказал, что вся страна превратилась в певцов, блогеров, тиктокеров, медиалиц.

«Есть много примеров того, как тиктокеры появляются и исчезают. Как бы они ни старались производить какой-то новый продукт, телевизионная аудитория дает больше возможностей для раскрутки», — Лещенко.

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