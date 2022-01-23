Американскую лодку «Вирджиния» сравнили с российским «Ясенем»

Новейшая российская атомная подводная лодка проекта 885 «Ясень» бросила вызов подводному флоту ВМС США. Эксперты издания The National Interest сравнили ее с американской субмариной «Вирджиния».

«После 20 с лишним лет подводного превосходства Америки из морской пучины поднялся новый соперник — "Ясень". И это весьма необычный вызов американскому военно-морскому превосходству», — отметили эксперты.

По их мнению, обе подводные лодки стали пиком технической мысли и развития технологий в своих странах, и силы у них примерно равны. «Ясень» помедленней, но у него больше глубина погружения.

Что касается вооружения, то две лодки примерно равны, хотя у «Ясеня» есть противокорабельная версия ракеты 3M54 «Калибр», что позволяет ему наносить сокрушительные удары на большом расстоянии по кораблям противника, считают военные аналитики.

«Вирджиния» малошумнее российской подлодки, и у нее лучше гидролокационная станция. Но «Ясень» со своими противолодочными ракетами быстрее реагирует на внезапно появляющиеся цели, обратили внимание аналитики.