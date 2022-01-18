Сеть 5G заработала в новосибирском вузе

Сеть 5G заработала на Киберполигоне СибГУТИ, телефон Samsung S21+ зарегистрировался в сети 5G New Radio, сообщает пресс-служба вуза.

Мобильная сеть 5G СибГУТИ состоит из радиоподсистемы и пакетного ядра. В качестве радиомодуля базовой станции был использован программно-конфигурируемый радиомодуль SDR.

Коллектив научно-исследовательской лаборатории вуза доработал свободно распространяемое ПО с открытым исходным кодом. Это принципиальное отличие тестовой сети 5G NR в СибГУТИ от других, реализованных в России на базе решений зарубежных вендоров, к коду которых нет доступа.

В распоряжении ученых СибГУТИ есть исходный код ПО, который они будут развивать дальше.

Сотрудники СибГУТИ постараются достигнуть скорости передачи данных до 20 Гбит в секунду, задержки при передаче пакета менее 1 миллисекунды.