Общественник порассуждал о работе и зарплате дворников

Горожане, жалующиеся на плохую работу дворников зимой, плохо представляют, насколько это тяжелая работа, за которую платят мизерные деньги, например, в регионах — 10 тысяч рублей в месяц, высказался общественник, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Зимой работа дворником в несколько раз тяжелее, чем летом. Во-первых, к обычным обязанностям добавляется уборка снега и обработка поверхностей реагентами. Во-вторых, никто дворникам нормальную зимнюю одежду не выдает», — написал Шкуматов в Telegram.

Шкуматов отметил, что может рассуждать об этой профессии, так как сам работал дворником. Он вспомнил, что за зимнюю работу дворником нет никаких доплат: «Геморроя в разы больше, а денег зарабатываешь столько же. При этом еще постоянно докапываются до мелочей, за которые можно получить штраф».

По его словам, умные дворники увольняются перед выпадением снега и идут в таксисты или курьеры, а после того, как снег стает, возвращаются обратно.

Отдельное удивление у Шкуматова вызвали зарплаты дворников. Он считает, что 38-40 тысяч, получаемые в Москве, — это примерно на грани выживания.

«Но есть и совсем удивительные истории, находящиеся за гранью моего понимания. Например, в том же Ростове-на Дону зарплата дворника 10 тысяч рублей. Слушайте, это же днище абсолютное. Это даже меньше, чем надо потратить на еду! Кто вообще идет туда работать при таких зарплатах???» — задался вопросом он.

Общественник запустил в Telegram опрос, какая зарплата для дворника справедливая. Большинство (39%) высказались за вариант «40-60 тысяч рублей».