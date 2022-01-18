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МВД проверит данные о конфликте томского полицейского с таксистом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Таксист в Томске пожаловался на ссору с полицейским, ГУ МВД по Томской области проверит эту информацию.

Заявление от водителя такси поступило в минувшие выходные, сообщило региональное управление полиции во вторник. Таксист сообщил, что в вечернее время во время поездки между ним и пассажиром возник конфликт.

Выяснилось, что участник конфликта — один из сотрудников регионального УМВД, который в тот вечер был на выходном дне. В управлении началась служебная проверка, по итогу которой полицейского могут привлечь к ответственности.

По информации Telegram-каналов, пассажир ударил таксиста и сломал в его машине зеркало.

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west_nik

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antibacila

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