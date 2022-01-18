Москва и Минск отработают применение всего военного потенциала

Россия и Белоруссия отработают применение всего военного потенциала двух стран для парирования угроз на границах Союзного государства, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

«Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению», — цитирует ТАСС Фомина.

По его словам, совместно с белорусской стороной достигнуто понимание того, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал военной организации государства.

В этой связи к предстоящим мероприятиям на территории Белоруссии от России «привлекается часть органов управления и подразделений Восточного военного округа (ВВО), которые участвуют во внезапной проверке, проводимой в Вооруженных силах Российской Федерации».

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа и завершится 20 февраля, в ходе нее будет проведено совместное учение «Союзная решимость — 2022». На них будет отработана оборона в случае внешней агрессии, сообщил замминистра обороны.