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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Москва и Минск отработают применение всего военного потенциала

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента Белоруссия

Россия и Белоруссия отработают применение всего военного потенциала двух стран для парирования угроз на границах Союзного государства, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

«Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению», — цитирует ТАСС Фомина.

По его словам, совместно с белорусской стороной достигнуто понимание того, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал военной организации государства.

В этой связи к предстоящим мероприятиям на территории Белоруссии от России «привлекается часть органов управления и подразделений Восточного военного округа (ВВО), которые участвуют во внезапной проверке, проводимой в Вооруженных силах Российской Федерации».

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа и завершится 20 февраля, в ходе нее будет проведено совместное учение «Союзная решимость — 2022». На них будет отработана оборона в случае внешней агрессии, сообщил замминистра обороны.

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Оборона #Военная политика #Армия
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