Слава Степанов показал красивые фото строительства четвертого моста

Известный фотограф Слава Степанов опубликовал в соцсетях снимки строительства четвертого (Центрального) моста через Обь, движение по нему должно открыться в декабре 2022 года.

Степанов снял Центральный мост с разных ракурсов. Фирменным стилем Степанова стала съемка с высоты, в этой серии снимков такие кадры тоже есть. Часть снимков сделана на закате, часть в морозный день, что придает особую красоту кадрам.

Четвертый мост свяжет Ипподромскую магистраль со Станционной улицей. Общая стоимость объекта вместе с развязками — около 40 миллиардов рублей, мост будет платным.

Строительные работы должны завершиться к началу молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в январе 2023 года. К началу 2022 года завершено 13 из 16 стадий надвижки пролетного строения моста.