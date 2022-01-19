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Команды, которые упростят форматирование текста в Word

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Microsoft Word обладает множеством функций, позволяющих упростить работу с документами. Но доступ к этим опциям часто прячется в дебрях интерфейса программы. На помощь придут сочетания клавиш.

Копировать и вставлять текст с помощью «горячих клавиш» может большинство пользователей. Однако исправление регистра, работа с форматированием и некоторыми спецсимволами могут вызывать трудности. Знание простых клавиатурных команд упростит и ускорит работу в Microsoft Word.

Большие на маленькие

Случайное нажатие клавиши Caps Lock может привести к тому, что пользователь, не глядя на монитор, введет большой объем текста заглавными буквами.

Microsoft Word имеет встроенную функцию, позволяющую менять регистр букв — преобразовать прописные в строчные и наоборот. Она позволяет не переписывать все заново и не искать сторонний софт.

Нужно выделить фрагмент текста и воспользоваться сочетанием клавиш Shift + F3 — все символы преобразуются в строчные. Повторное использование комбинации сделает каждое слово в выделенном фрагменте с заглавной буквы. Если нажать еще раз, то все слова снова станут написаны «капсом».

Убрать форматирование

Если копировать текст в документ из браузера, то довольно часто он копируется вместе с невидимым кодом — стилями веб-страницы. Самый простой способ убрать ненужное форматирование — выделить фрагмент и нажать Ctrl + Пробел — оформление сбросится до дефолтных настроек Word.

Опция очищает все стили текста, но не затрагивает дополнительные элементы. Например, ссылки в документе останутся, но Microsoft Word не будет их подчеркивать и выделять цветом.

Повтор последних действий

Чтобы повторить команду, достаточно нажать F4. Word повторит ввод текста, форматирование и любые изменения документа, которые были сделаны последними.

Данную функцию удобно использовать при необходимости многократно воспроизвести команду, не имеющую горячих клавиш, но при этом труднодоступную в интерфейсе программы. Например, расставить спецсимволы в документе или выделить цветом участки текста.

Постановка ударения

Редкий в использовании, но иногда необходимый знак ударения прячется в интерфейсе Word и искать его очень долго, если точно не знать — где. Для быстрой постановки ударения необходимо поставить курсор после ударной буквы и воспользоваться сочетанием клавиш Alt + 769.

Alt-команды вводятся только с использованием цифровой клавиатуры. Нужно зажать кнопку Alt и по очереди ввести требуемые цифры.

Быстрое выделение большого фрагмента текста

Прокручивать документ с зажатой левой кнопкой мыши неудобно и часто  оборачивается выделением не того, что требовалось, или необходимостью начинать процесс заново.

Чтобы быстро выделить участок текста, нужно кликнуть мышкой в начале выделяемого фрагмента, зажать клавишу Shift и кликнуть в конце. С зажатой кнопкой Shift можно прокручивать страницу любым удобным способом, не опасаясь того, что что-то пойдет не так.

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Технологии #Софт #Компьютеры #Как сделать
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