Популярные ноутбуки предложили оснастить российскими процессорами

Минцифры РФ предложило компаниям Lenovo, HP и Acer выпустить ноутбуки с российскими процессорами, следует из протокола заседания министерства с зарубежными производителями электроники.

Речь идет о партии в 50 тысяч локализованных устройств до конца года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Издание утверждает, что российское ведомство предлагает использовать процессоры «Байкал электроникс».

Темой обсуждения с производителями была «локализация продукции потребительского рынка вычислительной техники на территории России», отмечает издание. Представители Lenovo в итоге выразили готовность к диалогу.

Генеральный директор Acer в России Дмитрий Кравченко сообщил, что компания изучает возможности локализации производства продукции в стране, однако говорить о чем-либо конкретно пока рано.

Предположительно, промышленное производство запланировано на 2023 год. Представитель «Байкал электроникс» допустил участие в эксперименте. Локализованные ноутбуки также могут получить отечественные операционные системы.