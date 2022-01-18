Новый телеканал с сериалами появился в сервисе Wink

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Новый телеканал START World с сериалами появился в виеосервисе Wink
и пакетах интерактивного телевидения, сообщает Ростелеком.
Проект START и платформы Walter Presents — это телеканал лучших
неанглоязычных сериалов со всего мира. Проверенные мировые хиты теперь доступны
не только в сети, но и в традиционном эфире — для самой широкой аудитории.
Телезрителям предстоит открыть для себя сериалы из
Германии, Швеции, Норвегии, Чили, Бельгии, Франции и других стран, которые
давно пользуются популярностью у подписчиков START.
Канал START World будет доступен на кнопке 154 в сервисе
Wink в пакетах: «Для ценителей», «Стартовый», «Оптимальный», «Продвинутый»,
«Максимальный», «Трансформер», «Максимум», «Премиум».