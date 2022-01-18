Новый телеканал с сериалами появился в сервисе Wink

Новый телеканал START World с сериалами появился в виеосервисе Wink и пакетах интерактивного телевидения, сообщает Ростелеком.

Проект START и платформы Walter Presents — это телеканал лучших неанглоязычных сериалов со всего мира. Проверенные мировые хиты теперь доступны не только в сети, но и в традиционном эфире — для самой широкой аудитории.

Телезрителям предстоит открыть для себя сериалы из Германии, Швеции, Норвегии, Чили, Бельгии, Франции и других стран, которые давно пользуются популярностью у подписчиков START.

Канал START World будет доступен на кнопке 154 в сервисе Wink в пакетах: «Для ценителей», «Стартовый», «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный», «Трансформер», «Максимум», «Премиум».