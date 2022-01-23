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Разработана биологическая «маска»‑спрей от коронавируса

Источник:
Tekniikan Maailma
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Фото: wuestenigel / Attribution License

Ученые их Хельсинкского университета разработали назальный спрей, защищающий от коронавирусной инфекции в ситуации с высоким риском заражения. Это средство сравнили с биологической «маской», сообщает пресс-служба университета.

Открытая учеными молекула TriSb92 защищает от коронавирусной инфекции на срок до восьми часов. «Она инактивирует спайковый белок коронавируса, общий для всех его штаммов. Так что она может защитить человека от всех вариантов коронавируса, в том числе и от омикрона», — цитирует Tekniikan Maailma исследовательницу Анну Мякель.

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По ее словам, этот препарата в форме назального спрея в будущем может стать своеобразной биологической защитой слизистых оболочек от заражения коронавирусом. Он не будет заменять собой вакцины, а будут дополнять их, отметила она.

«Речь идет о людях, иммунная система которых недостаточно реагирует на вакцины. Мы знаем, что новые варианты вируса, особенно омикрон, могут не вызвать эффективного ответа вакцины. Молекула TriSb92 может быть полезной и для невакцинированных людей при социальном взаимодействии», — пояснил профессор Калле Саксела.

Тема: Коронакризис
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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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