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МВД возьмет школы Красноярска под охрану из‑за частых эвакуаций

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

МВД возьмет все школы Красноярска под круглосуточную охрану после серии ложных сообщений о минированиях, сообщил журналистам начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий.

Во вторник в городе были эвакуированы 122 школы. Эвакуация из-за сообщений о минировании школ проходила четыре дня подряд. По каждому факту лжеминирования полиция возбудила уголовные дела по статье 207 УК РФ (заведо ложное сообщение об акте терроризма).

Но полиция столкнулась с трудностями при работе по этим делам — высокая степень анонимности сообщающих о минировании. Как правило отправители находятся за пределами России.

«Мною принято решение с сегодняшнего дня взять все школы города под круглосуточную охрану до особого распоряжения», — цитирует ТАСС Речицкого.

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Красноярск #Происшествия
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