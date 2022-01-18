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Тренеры дали шанс в Пекине олимпийскому чемпиону по сноуборду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/vicwild

Сноубордист Вик Уайльд, единственный российский олимпийский чемпион в этом виде спорта, выступит на Олимпиаде в Пекине, тренеры решили дать ему шанс, сообщил президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

В списке распределенных олимпийских квот на сайте Международной федерации лыжного спорта, Уайлд уступал по квалификационным баллам Дмитрию Карлагачеву.

«Мериться 10-15 местами спортсменов не стали. Уайлд был на тестовом Кубке мира перед Олимпиадой. Решили дать ему шанс на его последней Олимпиаде», — цитирует Тихомирова «Матч ТВ».

В параллельном гигантском слаломе у мужчин также выступят Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, Игорь Слуев. У девушек — София Надыршина, Полина Смоленцова, Милена Быкова и Наталья Соболева. Владислав Хадарин представит Россию в слоупстайле и биг-эйре. Участник в борд-кроссе еще не определен.

Лучший результат Уайльда на этапах Кубка мира в текущем сезоне — девятое место в неолимпийской дисциплине параллельным слалом.

Уайльд — единственный в истории представитель России в сноуборде, выигравший олимпийское золото. Он единственный сноубордист, выигравший две золотые медали на одной Олимпиаде. Спортсмену 35 лет, в середине ноября он заявлял о скором завершении карьеры. Уайльд получил российский паспорт в 2012 году после женитьбы на сноубордистке Алене Заварзиной. В 2021 году пара развелась.

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