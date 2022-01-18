Двое пострадали в ДТП с автобусом в Омске. ФОТО

Иномарка и пассажирский автобус столкнулись в Омске во вторник, пострадали два человека, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Омской области.

Авария произошла на Черлакском тракте утром во вторник. Столкнулись автобус ПАЗ маршрута №89 и Mitsubishi Lancer. Водитель автобуса выехал на встречную полосу, где врезался в иномарку.

В аварии получили травмы 27-летний водитель иномарки и его пассажир, 28-летняя женщина. В момент столкновения в салоне автобуса находились 25 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался. По факту аварии проводится проверка.