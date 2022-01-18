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Продюсер шоу «Холостяк» опроверг подозрения зрителей о главном герое

Источник:
Sibnet.ru
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Продюсер шоу «Холостяк» Армен Оганян опроверг подозрения зрителей о том, что главным героем нового сезона проекта станет блогеры Дава или Гусейн Гасанов.

ТНТ запустило промо нового сезона шоу «Холостяк», его начнут показывать весной. На кадрах тропические пальмы, вилла и бассейн. До последнего момента авторы шоу держат интригу, кто станет тем самым, холостяком, за чье сердце поборются 25 девушек.

Зрители сами начали гадать или высказывать пожелания, кто может стать героем шоу. Среди возможных вариантов — блогеры Дава, Гусейн Гасанов, певец Jony.

«Будет уфффььь! Не будет, блин, никакого Давы и Гусейна!» — написал Оганян в разделе Stories в Instagram.

Среди участников шоу «Холостяк» был бизнесмен, актер, певец, юморист, стоматолог. Ни один из холостяков не женился на своей избраннице. Многие пары быстро распались. Последним в шоу спутницу выбирал рэпер Тимати.

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