Как включить историю буфера обмена в Windows 10 и 11

Многие пользователи сталкиваются с необходимостью копировать одно и то же несколько раз. В таком случае на помощь придет журнал буфера обмена, встроенный в Windows 10 и 11 и хранящий историю скопированного. По умолчанию он деактивирован, но включается простой настройкой.
Чтобы активировать Журнал буфера обмена, нужно воспользоваться сочетанием клавиш Win+V, после чего появится диалоговое окно с предложением включить функцию.
Теперь в любой момент по нажатию Win+V можно просмотреть историю буфера обмена и вставить нужный элемент куда угодно кликнув по нему.
Журнал буфера обмена хранит до 25 элементов. Это могут быть текст и изображения, но размер картинок не должен превышать 4 мегабайта. Скопированные данные можно удалять или закреплять, также присутствует возможность очистить историю буфера обмена.
После выключения компьютера или перезагрузки из истории буфера обмена стираются все элементы, кроме закрепленных.
west_nikМаксимыч, по ходу ты на полставки в НАТО прислуживаешь. Сколько платят, если ты уже секреты выдаёшь?
antibacilaПредставляю как максимка стоит возле окна, смотрит на хрущевки разбросанные вокруг его дома, одну руку...
лачиновТо есть базы нужны не для защиты от "возможной агрессии", а для того чтобы ловчее землицу отжимать. Чтой...
D762Ключевое слово - работать! А это не для тебя.