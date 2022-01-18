Как включить историю буфера обмена в Windows 10 и 11

Многие пользователи сталкиваются с необходимостью копировать одно и то же несколько раз. В таком случае на помощь придет журнал буфера обмена, встроенный в Windows 10 и 11 и хранящий историю скопированного. По умолчанию он деактивирован, но включается простой настройкой.



Чтобы активировать Журнал буфера обмена, нужно воспользоваться сочетанием клавиш Win+V, после чего появится диалоговое окно с предложением включить функцию.

Теперь в любой момент по нажатию Win+V можно просмотреть историю буфера обмена и вставить нужный элемент куда угодно кликнув по нему.



Журнал буфера обмена хранит до 25 элементов. Это могут быть текст и изображения, но размер картинок не должен превышать 4 мегабайта. Скопированные данные можно удалять или закреплять, также присутствует возможность очистить историю буфера обмена.



После выключения компьютера или перезагрузки из истории буфера обмена стираются все элементы, кроме закрепленных.