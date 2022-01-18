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Строительство новых дорог в Шерегеше отложили на год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Три новые дороги и пожарную часть построят в горнолыжном комплексе Шерегеш с опозданием на год, так как были сложности с освоением средств, сообщил зампредседателя правительства Кузбасса Сергей Алексеев.

В 2021 году в Шерегеше должны были появиться новая дорога к курорту, проезд между секторами А и Б, пожарно-спасательное депо, планировали начать строительство объездной дороги от поселка до горы Мустаг. Ни один проект пока не реализован.

«(Сроки строительства) перенесены на 2022 год по объективным причинам, потому что средства в 2021 году к строительному сезону нам не поступили», — цитирует ТАСС Алексеева.

Работы планируют начать в конце апреля — начале мая 2022 года, как только позволит погода. Из-за климатических особенностей Сибири в межсезонье и зимой строить дороги невозможно.

Строительство дороги в сторону спортивно-туристического комплекса оценивается в 202 миллиона рублей, объезда к Мустагу — в 286 миллионов рублей, проезда между секторами А и Б — в 110 миллионов рублей, пожарного депо — в 70 миллионов рублей. 

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Кузбасс #Транспорт и дороги #Туризм
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