Строительство новых дорог в Шерегеше отложили на год

Три новые дороги и пожарную часть построят в горнолыжном комплексе Шерегеш с опозданием на год, так как были сложности с освоением средств, сообщил зампредседателя правительства Кузбасса Сергей Алексеев.

В 2021 году в Шерегеше должны были появиться новая дорога к курорту, проезд между секторами А и Б, пожарно-спасательное депо, планировали начать строительство объездной дороги от поселка до горы Мустаг. Ни один проект пока не реализован.

«(Сроки строительства) перенесены на 2022 год по объективным причинам, потому что средства в 2021 году к строительному сезону нам не поступили», — цитирует ТАСС Алексеева.

Работы планируют начать в конце апреля — начале мая 2022 года, как только позволит погода. Из-за климатических особенностей Сибири в межсезонье и зимой строить дороги невозможно.

Строительство дороги в сторону спортивно-туристического комплекса оценивается в 202 миллиона рублей, объезда к Мустагу — в 286 миллионов рублей, проезда между секторами А и Б — в 110 миллионов рублей, пожарного депо — в 70 миллионов рублей.