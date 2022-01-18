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Каскадер пролетел через авто на скорости 80 км/ч. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Российский каскадер Евгений Чеботарев пролетел через микроавтобус с пассажирами, двигавшийся со скоростью 80 километров в час — видео опубликовано в Instagram.

Экстремал опубликовал несколько видео. Первое снято из салона движущегося микроавтобуса — каскадер влетел в салон через лобовое стекло.

В следующем ролике каскадер показал, как был сделан трюк — Чеботарев лежал на деревянной платформе, а после пролета через авто приземлился на асфальт.

По словам Чеботарева, он первым в мире сделал такой трюк. Для самого экстремала он стал 71-м.

«Пассажиры были мои друзья, а водитель — просто мой подписчик. Тестировали, всё вымеряли, выявляли высоту площадки, сколько мне нужно прыгнуть, какую группировку делать, это всё рассчитывали, как и скорость», — прокомментировал Чеботарев изданию «Подъем».

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