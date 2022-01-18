Дешевый способ утилизации автомобильных шин нашли в Томске

Томские ученые разработали новый способ утилизации автомобильной резины, он дешевле аналогов и менее энергозатратен, сообщила во вторник пресс-служба ТПУ.

Сейчас в качестве способов утилизации используются сжигание, пиролиз, измельчение в крошку, закапывание. Энергетики предложили утилизировать старые шины с помощью плазмы дугового разряда постоянного тока в открытом воздухе.

«Плазменная переработка отходов — революционный способ переработки, который, по признанию мирового научного сообщества, когда-нибудь изменит мир. Такой метод позволяет расщеплять любые органические соединения практически до атомарного состояния», — сказал ученый Александр Пак.

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В результате серии экспериментов ученые получили продукты двух типов: ультрадисперсный углеродный порошок, содержащий микро- и наноразмерные объекты с графитоподной структурой, а также фуллереноподобные объекты, и смесь газов, содержащую метан, окись углерода и водород.

«Выделение последнего, в свою очередь, особенно актуально для развития водородных технологий, которые в будущем могут стать основой «энергетики будущего». Возможность получения водорода, то есть экологически чистого топлива в процессе переработки отходов, является важным научно-практическим результатом», — прокомментировал Пак.

Ученые создали собственную модификацию атмосферного плазменного реактора, нововведение позволяет отказаться от вакуумного и газового оборудования в составе плазменного реактора. Это удешевляет процесс утилизации отходов.

Томские исследователи рассмотрят возможности плазменной переработки других видов отходов — золы, шлака, пластика.