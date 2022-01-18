Левандовски снова стал лучшим футболистом по версии ФИФА

Нападающий сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский получил премию ФИФА The Best, которая вручается лучшему игроку по итогам года, сообщается на сайте организации.

На награду лучшему футболисту года претендовали 11 игроков, в последней тройке остались Лионель Месси (ПСЖ, сборная Аргентины) и Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта).

33-летний Левандовски получил приз во второй раз. Победитель был определен путем голосования журналистов, главных тренеров и капитанов мужских и женских сборных.

Польский форвард входил в тройку претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2021 года, но в итоге уступил первое место в опросе Месси. Левандовски получил приз «Золотая бутса» как лучший бомбардир национальных европейских чемпионатов. Был признан лучшим нападающим 2021 года по версии журнала France Football и игроком года по версии Tuttosport.