Глава Intel заявил о превосходстве над AMD благодаря Alder Lake

Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер в видеообращении на LinkedIn заявил, что компания навсегда вернула себе первые позиции в потребительском сегменте благодаря новым процессорам Alder Lake. AMD, по его мнению, теперь навсегда останется позади.
AMD — самый крупный конкурент Intel на рынке производства центральных и графических процессоров. Продукция обеих компаний часто схожа по цене и качеству, что делает конкуренцию наиболее обостренной.
«Alder Lake. Неожиданно... Бум! Мы снова в игре! AMD остаётся в зеркале заднего вида в клиентском сегменте и никогда более не появится перед ветровым стеклом, мы просто будем лидировать на рынке», — эмоционально высказался Гелсингер в ролике. Руководство AMD пока не отреагировало на высказывания конкурента.
Процессоры Alder Lake демонстрируют высокие показатели на настольных ПК. Соотношение цены и производительности сделало новые чипы лучшими в среднем классе для игр.
Alder Lake — кодовое название нового поколения процессоров от Intel. Чипы демонстрируют значительный прирост производительности в играх и при создании контента, обладают улучшенными возможностями разгона и поддерживают технологию PCIe 5.0 и память DDR5.
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