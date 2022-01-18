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Глава Intel заявил о превосходстве над AMD благодаря Alder Lake

Источник:
Sibnet.ru
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Процессор
Фото: © Sibnet.ru

Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер в видеообращении на LinkedIn заявил, что компания навсегда вернула себе первые позиции в потребительском сегменте благодаря новым процессорам Alder Lake. AMD, по его мнению, теперь навсегда останется позади.

AMD — самый крупный конкурент Intel на рынке производства центральных и графических процессоров. Продукция обеих компаний часто схожа по цене и качеству, что делает конкуренцию наиболее обостренной.

«Alder Lake. Неожиданно... Бум! Мы снова в игре! AMD остаётся в зеркале заднего вида в клиентском сегменте и никогда более не появится перед ветровым стеклом, мы просто будем лидировать на рынке», — эмоционально высказался Гелсингер в ролике. Руководство AMD пока не отреагировало на высказывания конкурента.

Процессоры Alder Lake демонстрируют высокие показатели на настольных ПК. Соотношение цены и производительности сделало новые чипы лучшими в среднем классе для игр.

Правильно настроенный Core i5-12400 за 192 доллара будет производительнее флагмана предыдущего поколения Intel Core i9-11900K за 549 долларов. Также он быстрее Ryzen 5 5600X от AMD за 299 долларов.

Alder Lake — кодовое название нового поколения процессоров от Intel. Чипы демонстрируют значительный прирост производительности в играх и при создании контента, обладают улучшенными возможностями разгона и поддерживают технологию PCIe 5.0 и память DDR5.

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Технологии #Компьютеры #Техника
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