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Яна Рудковская назвала годовой доход

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская отвечала в соцсетях на вопросы подписчиков и назвала годовой заработок.

«В среднем – два миллиона долларов в год после уплаты налогов», – написала Рудковская в сториз Instagram.

Также она рассказала подписчиком, что за 17 лет совместной жизни с фигуристом Евгением Плющенко они поссорились только два раза по инициативе спортсмена. Рудковская призналась, что хочет родить девочку, с мужем они «работают над этой мечтой».

Рудковская и Плющенко поженились в сентябре 2009 года. В январе 2013 у них родился сын Александр, которого в семье называют Гном Гномычем. В сентябре 2020 от суррогатной матери у пары появился Арсений. Также у Рудковской есть два сына от первого брака с бизнесменом Виктором Батуриным.

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