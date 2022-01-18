Яна Рудковская назвала годовой доход

Продюсер Яна Рудковская отвечала в соцсетях на вопросы подписчиков и назвала годовой заработок.

«В среднем – два миллиона долларов в год после уплаты налогов», – написала Рудковская в сториз Instagram.

Также она рассказала подписчиком, что за 17 лет совместной жизни с фигуристом Евгением Плющенко они поссорились только два раза по инициативе спортсмена. Рудковская призналась, что хочет родить девочку, с мужем они «работают над этой мечтой».

Рудковская и Плющенко поженились в сентябре 2009 года. В январе 2013 у них родился сын Александр, которого в семье называют Гном Гномычем. В сентябре 2020 от суррогатной матери у пары появился Арсений. Также у Рудковской есть два сына от первого брака с бизнесменом Виктором Батуриным.