НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Стартовал новый этап программы туристического кешбэка

Источник:
Sibnet.ru
322 0
Фото: © компания «Алтай Авиа»

Новый этап программы кешбэка за туры по России начался во вторник, 18 января и продлится до 12 апреля 2022 года, сообщает пресс-служба Ростуризма.

В нынешний этап программы в отличие от пика сезона (новогодних или майских праздников) для туристов будет больше выбор гостиниц, свободных номеров и недорогих билетов, отметила глава Ростуризма Зарина Догузова.

В новом этапе туристического кешбэка участвуют 662 туроператора, 69 агрегаторов и 3 329 средств размещения. Туристам доступно более 2 миллионов предложений. Выбрать турпродукт можно на портале мирпутешествий.рф или на сайтах партнеров программы.

По условиям программы, тур должен быть оплачен картой «Мир». Сумма кешбэка составит 20% от его стоимости, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное количество путевок.

Отправиться в путешествие можно будет в любой регион страны с 18 января по 30 апреля. При этом в круизы можно будет отправиться с начала навигации и по 1 июня. В программе участвуют поездки и проживание в отелях длительностью от двух ночей.

Еще по теме
Жителям Кузбасса дадут скидки при посещении Шерегеша
Глава Алтая предложил ввести новые добровольные сборы для туристов
Подорожание услуг к МЧМ-2023 пообещали новосибирцам
Российский паспорт повысил международный рейтинг
смотреть все
Жизнь #Туризм
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Зарплаты педагогов и госслужащих упали в Новосибирской области
Дешевый способ утилизации автомобильных шин нашли в Томске
Жителей Тувы лишили праздников до апреля из‑за «омикрона»
Пьяный красноярец поспал под проходящим поездом. ВИДЕО
Самое популярное
Жириновский рассказал про смерть Назарбаева
Актер Петр Красилов перестал сниматься из-за набранного веса
Белый дом оценил вероятность вторжения России на Украину
Ночной и дневной «Дозоры» с Хабенским покажут на Первом
Обсуждение (0)
Картина дня
Белый дом допустил отключение России от SWIFT
Глава Минобороны Британии пригласил Шойгу в Лондон
Минздрав утвердил противопоказания к вакцинации от COVID
Опубликованы характеристики внедорожника Aurus Komendant
Мультимедиа
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

лачинов

Может и не заметит, а может и воспримет прецедент как звоночек, и начнет подстраховываться уходя в альтернативные...

D762

Ключевое слово - работать! А это не для тебя.

лачинов

Ай молодцы эти янки. У них под боком никаких шевелений быть не должно, всё строго, а вот в Европе им...

лачинов

Ну конечно, Кремлю верить нельзя, он ведь постоянно на всех нападает. А вот НАТО всё в белом. Вот только...
Sibnet.Ru