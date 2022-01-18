Стартовал новый этап программы туристического кешбэка

Новый этап программы кешбэка за туры по России начался во вторник, 18 января и продлится до 12 апреля 2022 года, сообщает пресс-служба Ростуризма.

В нынешний этап программы в отличие от пика сезона (новогодних или майских праздников) для туристов будет больше выбор гостиниц, свободных номеров и недорогих билетов, отметила глава Ростуризма Зарина Догузова.

В новом этапе туристического кешбэка участвуют 662 туроператора, 69 агрегаторов и 3 329 средств размещения. Туристам доступно более 2 миллионов предложений. Выбрать турпродукт можно на портале мирпутешествий.рф или на сайтах партнеров программы.

По условиям программы, тур должен быть оплачен картой «Мир». Сумма кешбэка составит 20% от его стоимости, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное количество путевок.

Отправиться в путешествие можно будет в любой регион страны с 18 января по 30 апреля. При этом в круизы можно будет отправиться с начала навигации и по 1 июня. В программе участвуют поездки и проживание в отелях длительностью от двух ночей.