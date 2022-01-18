Жителей Тувы лишили праздников до апреля из‑за «омикрона»

Глава Тувы Владислав Ховалыг отменил все массовые празднования в регионе до 1 апреля из-за выявления «омикрона», в том числе отменилось празднование Восточного Нового года — Шагаа.

«В условиях усложняющейся эпидситуации мы вынуждены отказаться от массового проведения крещенских купаний и празднования Шагаа», — написал во «ВКонтакте» Ховалыг.

Он отметил, что после новогодних праздников растет число заболевших коронавирусом, в том числе новым, более заразным штаммом «омикрон». При несоблюдении антиковидных мер критичной может стать перегрузка системы здравоохранения.

До 1 апреля будут под запретом в Туве любые массовые мероприятия и приостановлена деятельность детских игровых и развлекательных комнат, компьютерных залов и ночных развлекательных заведений.

Кроме того, на дистанционную работу перейдут в регионе не менее 30% коллектива, это обязательно для беременных женщин и работников старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.