НАВЕРХ
Актуальная тема
Коронакризис
Актуальная тема
Коронакризис
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Жителей Тувы лишили праздников до апреля из‑за «омикрона»

Источник:
Sibnet.ru
365 0
Фото: © Владислав Ховалыг

Глава Тувы Владислав Ховалыг отменил все массовые празднования в регионе до 1 апреля из-за выявления «омикрона», в том числе отменилось празднование Восточного Нового года — Шагаа.

«В условиях усложняющейся эпидситуации мы вынуждены отказаться от массового проведения крещенских купаний и празднования Шагаа», — написал во «ВКонтакте» Ховалыг.

Он отметил, что после новогодних праздников растет число заболевших коронавирусом, в том числе новым, более заразным штаммом «омикрон». При несоблюдении антиковидных мер критичной может стать перегрузка системы здравоохранения.

До 1 апреля будут под запретом в Туве любые массовые мероприятия и приостановлена деятельность детских игровых и развлекательных комнат, компьютерных залов и ночных развлекательных заведений.

Кроме того, на дистанционную работу перейдут в регионе не менее 30% коллектива, это обязательно для беременных женщин и работников старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

Тема: Коронакризис
Коронавирус у беременных: есть ли шанс на здоровые роды?
Супермутант «омикрон»: что известно о новом штамме коронавируса?
Вакцинный туризм: зачем ставить прививку от COVID за рубежом
Губернатор Кузбасса повторно заразился коронавирусом
смотреть все
Республика Тува #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Зарплаты педагогов и госслужащих упали в Новосибирской области
Дешевый способ утилизации автомобильных шин нашли в Томске
Жителей Тувы лишили праздников до апреля из‑за «омикрона»
Пьяный красноярец поспал под проходящим поездом. ВИДЕО
Самое популярное
Жириновский рассказал про смерть Назарбаева
Актер Петр Красилов перестал сниматься из-за набранного веса
Белый дом оценил вероятность вторжения России на Украину
Ночной и дневной «Дозоры» с Хабенским покажут на Первом
Обсуждение (0)
Картина дня
Белый дом допустил отключение России от SWIFT
Глава Минобороны Британии пригласил Шойгу в Лондон
Минздрав утвердил противопоказания к вакцинации от COVID
Опубликованы характеристики внедорожника Aurus Komendant
Мультимедиа
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

лачинов

Может и не заметит, а может и воспримет прецедент как звоночек, и начнет подстраховываться уходя в альтернативные...

D762

Ключевое слово - работать! А это не для тебя.

лачинов

Ай молодцы эти янки. У них под боком никаких шевелений быть не должно, всё строго, а вот в Европе им...

лачинов

Ну конечно, Кремлю верить нельзя, он ведь постоянно на всех нападает. А вот НАТО всё в белом. Вот только...
Sibnet.Ru