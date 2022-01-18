Глава Минобороны Британии пригласил Шойгу в Лондон

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в британском парламенте, сообщил, что направил своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон.

«Мы готовы обсуждать вопросы, касающиеся общих обеспокоенностей в сфере безопасности, и вести конструктивный диалог в духе доброй воли. Я не уверен, примет ли он мое приглашение. Я его направил и надеюсь, что он его примет», — цитирует ТАСС Уоллеса.

По его словам, текущие отношения между Лондоном и Москвой не соответствуют тому, что хотела бы видеть Великобритания. Он также подчеркнул, что Соединенное Королевство уважает «историю, культуру и народ России».

«Мы хотим быть друзьями с Россией, которыми мы были на протяжении столетий.<…> Текущий разрыв широк, но не является непреодолимым… Я до сих пор верю, что дипломатия победит», — сказал Уоллес.

Он отметил, что по численности обычных вооруженных сил Россия занимает первое место среди всех стран Европы. «Россия также является ядерной державой, и ей нечего бояться со стороны НАТО, Украины или других стран, которые стремятся к мирной жизни на территории Европы», — сказал Уоллес.