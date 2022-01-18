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Минздрав утвердил противопоказания к вакцинации от COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Министерство здравоохранения России утвердило перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В перечень бессрочных противопоказаний вошли:

- Аллергия и тяжелые поствакцинальные осложнения после предыдущей прививки: анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов, гиперемия или отек в месте инъекции;

- Гиперчувствительность к компонентам препарата.

Противопоказания, устанавливаемые на определенный срок:

- Острые инфекционные заболевания, протекающие в средней и тяжелой степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — на период острого заболевания или обострения хронического заболевания;

- Острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, и острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта «до нормализации температуры тела».

Иные противопоказания:

- Злокачественные образования — при вакцинации «Эпиваккороной», «Эпиваккороной-Н» и «Ковиваком»;

- Беременность и грудное вскармливание — при вакцинации «Эпиваккороной», «Эпиваккороной-Н», «Спутником Лайт», «Спутником М», «Гам-ковид-вак-лио» и «Ковиваком»;

- Возраст меньше 18 лет. Исключение — вакцинация «Спутником М», но в ее случае противопоказанием является недостижение возраста 12 лет;

- Возраст старше 60 лет — при вакцинации «Гам-ковид-вак-лио», «Спутником М», «Эпиваккороной-Н» и «Ковиваком».

Другие противопоказания, определенные инструкциями по медицинскому применению вакцин.

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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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