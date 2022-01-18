Windows 11 получит сторонние виджеты

Первое крупное дополнение Windows 11 исправит проблемы пользовательского интерфейса и добавит в операционную систему поддержку сторонних виджетов, похожую на функционал Windows Vista. Обновление выйдет в июле, когда ОС исполнится год.



Речь пока идет о виджетах веб-базирования, данные которых будут подгружаться со сторонних сервисов, сообщается в руководстве для разработчиков. Это могут быть погодные информеры, калькуляторы курсов валют, «живые» иконки онлайн-кинотеатров или даже небольшие игры.

Также будут доступны «адаптивные карточки» — фрагменты интерфейса, предназначенные для интеграции с новыми иконками, позволяющие менять настройки и оформление. Оффлайн-виджеты Win32 или UWP пока не поддерживаются.



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Разработчикам виджетов для Windows 11 уже предоставили программный интерфейс, позволяющий не только создавать, но и поддерживать свои продукты. Новые приложения рекомендовано загружать в Microsoft Store для получения широко охвата аудитории.



Фактически разработчики возвращают функционал Windows Vista, поддерживающий сторонние гаджеты и виджеты рабочего стола, а также их установку из неизвестных источников. В руководстве уточняется, что приложения станут частью панели виджетов и не покинут ее.